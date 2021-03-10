لبنان

وجوب الحذر

Lebanon 24
10-03-2021 | 04:33
A-
A+
Doc-P-801483-637509480963140884.jpg
Doc-P-801483-637509480963140884.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ابلغت جهات امنية عددا من النواب والمسؤولين بوجوب اخذ الحيطة والحذر في هذه المرحلة خشية من عمليات اغتيال تهدف الى ضرب الاستقرار.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأميركي بشأن إيران
lebanon 24
10/03/2021 07:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: للانطلاق إلى تغيير فوري عبر استقالة النواب
lebanon 24
10/03/2021 07:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: لا صحة لما يروج عن رسالة رئاسية الى مجلس النواب لنزع وكالة الرئيس المكلف
lebanon 24
10/03/2021 07:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: حان الوقت للنواب أن يستقيلوا ويفتحوا المجال لانتخابات جديدة
lebanon 24
10/03/2021 07:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24

اغتيالات

نواب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:42 | 2021-03-10
07:35 | 2021-03-10
07:15 | 2021-03-10
07:15 | 2021-03-10
07:10 | 2021-03-10
07:01 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website