لبنان

عدم الرد

Lebanon 24
10-03-2021 | 04:36
A-
A+
Doc-P-801484-637509482224538772.jpg
Doc-P-801484-637509482224538772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوحظ أنّ حزباً مسيحياً فاعلاً يلتزم توجيهات رئيسه بعدم الرد على أحد الزعماء السياسيين الذي يتناوله من فترة إلى أخرى، حفاظاً على استمرار العلاقة والاستقرار خصوصا ان الاخير يعود ليعتذر في كل مرة.
 
 
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
القوات اللبنانية: لا علاقة مع حزب الله خارج المؤسسات الدستورية
lebanon 24
10/03/2021 07:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي لوفد "القوات اللبنانية": بكركي ما بتحكي إلا جد ومواقفها ثابتة.. والمؤتمر الدولي لدعم لبنان
lebanon 24
10/03/2021 07:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الحزب الاشتراكي لن يعلق
lebanon 24
10/03/2021 07:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات اللبنانية والحريري.. معركة جانبية لن تطول
lebanon 24
10/03/2021 07:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الحزب الاشتراكي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:42 | 2021-03-10
07:35 | 2021-03-10
07:15 | 2021-03-10
07:15 | 2021-03-10
07:10 | 2021-03-10
07:01 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website