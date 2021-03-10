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تنقية الملفات

Lebanon 24
10-03-2021 | 04:45
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شهدت وزارة الطاقة حضوراً مكثفاً لمستشاري الوزراء المتعاقبين لتنقية المعاملات والمراسلات المتعلقة بصفقة البواخر إثر تسريب مستندات متعلقة بالصفقة.
المصدر: نداء الوطن
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