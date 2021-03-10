فضيحة تهريب الدولارات

أكد تعميم وزير الاقتصاد والتجارة فضيحة إعطاء موافقة الاستيراد للسلع المدعومة، استناداً لفاتورة أولية (Performa) يقدمها المستورد للوزارة، ما سمح خلال الأشهر الماضية بتهريب "الدولار المدعوم" بدل عمليات استيراد وهمية.