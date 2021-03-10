لبنان

فضيحة تهريب الدولارات

Lebanon 24
10-03-2021 | 04:51
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أكد تعميم وزير الاقتصاد والتجارة فضيحة إعطاء موافقة الاستيراد للسلع المدعومة، استناداً لفاتورة أولية (Performa) يقدمها المستورد للوزارة، ما سمح خلال الأشهر الماضية بتهريب "الدولار المدعوم" بدل عمليات استيراد وهمية.

المصدر: نداء الوطن
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وزارة الاقتصاد

السلع المدعومة

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