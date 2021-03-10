تنصت عبر التطبيقات

إخترق جهاز أمني تطبيقات تشهد "مناوشات صوتية" بين مناصرين لأحزاب متخاصمة، من خلال حسابات وهمية تتنصت على المحادثات وترصد مدى انعكاس التوتر فيها على الأرض.

