لبنان

تنصت عبر التطبيقات

Lebanon 24
10-03-2021 | 04:59
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إخترق جهاز أمني تطبيقات تشهد "مناوشات صوتية" بين مناصرين لأحزاب متخاصمة، من خلال حسابات وهمية تتنصت على المحادثات وترصد مدى انعكاس التوتر فيها على الأرض.
المصدر: نداء الوطن
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مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات سحب إشارة توقيف الصحافي رضوان مرتضى لكونها مخالفة باعتباره صحافياً لا يمثل أمام جهاز أمني، على أن يحضر مرتضى أمام النيابة العامة التمييزية وليس مديرية المخابرات (الجديد)
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10/03/2021 07:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24

جهاز أمني

تنصت

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