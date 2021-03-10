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لبنان
تنصت عبر التطبيقات
Lebanon 24
10-03-2021
|
04:59
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إخترق جهاز أمني تطبيقات تشهد "مناوشات صوتية" بين مناصرين لأحزاب متخاصمة، من خلال حسابات وهمية تتنصت على المحادثات وترصد مدى انعكاس التوتر فيها على الأرض.
المصدر: نداء الوطن
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