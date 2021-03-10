مات حُزناً.. أرديم نانيجيان ضحية جديدة لانفجار المرفأ

كتبت مريم مجدولين لحام في "نداء الوطن": يحضر الموت في لبناننا بوتيرة مؤلمة سريعة الإيقاع، وتتراكم ضحايانا تراكم عقود من الإجرام والإهمال بحقّ المواطنين... وبعد انقضاء سبعة أشهر على محرقة الشعب الكبرى "بيروتشيما"، إلتحق الناجي "أرديم نانيجيان" ابن الـ57 عاماً بدائرة الشهداء بعدما نحت انفجار مرفأ بيروت في روحه فجوة بحيث لا يتّسع علاج. شيّعت بيروت فقيدها الشاب الذي "مات حُزناً" وأزهق انعدام الأمل في لبنان كيانه، ودمّره تحطم منزله وتهدّم متجره وفقدان كل ما أحبه من محيط وأقارب.

"بعد الإنفجار فقد أرديم شعوره بالأمان وقدرته على الإطمئنان، بات شعور السلام صعب المنال لديه وتوالت انكساراته مع خذلان الدولة له، وتقصيرها في إعادة إعمار منطقته، ومساندته حتّى نفسياً. حبّ لبنان أرداه ميتاً"، قالها ابن عمه رافي نانيجيان لـ"نداء الوطن" بغصّة، وتابع "كان جميل الروح يربطني به الدم والذكريات الحلوة، والنقاشات السياسية. كان من سياديي 14 آذار وممثّلاً لحزب الرمغافار اللبناني الأرمني في التجمّع، كان "الحبّوب" الخدوم الذي يطالب بلبنان حرّ سيّد مستقلّ شامخ، كما كان مندفعاً ومنخرطاً في العمل الإجتماعي والسياسي، مكافحاً للقمة العيش الكريم، كأيّ شاب لبناني. أيام شبابه، سافر إلى بلجيكا وعاد منها ليستقرّ في لبنان مع من أحبّ، كما أنجب ابنة هي اليوم عشرينية يافعة. عطاؤه لا يوصف، شقّ حياته في لبنان بصعوبة بحيث لم يتوظّف في قطاع الهندسة التي تخصّص بها، ولم يجد أرديم فرصة عمل، كما حاول العمل في مجالات عدّة لكنّ الأوضاع لم تكن لصالحه إلى أن قرّر العيش في إحدى شقق بناية العائلة في الجمّيزة، حيث فتح متجــراً بيطرياً لبيع لوازم الحيوانات".

فقد أرديم في الرابع من آب أعزّ ما يملك وأحبّ الأصدقاء إليه وأحنّ الجيران إلى قلبه، وبلحظة لا عودة منها وقع كلّ شيء وبقي هو مضرجاً بدمائه حبيس قفصه الصدري، ينظر إلى الشظايا والدمار، وكل ما تبعثر مع النيترات من جنى عمره أمام ناظريه وبدأت الوطأة النفسية التي رافقته طيلة الأشهر الماضية".

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