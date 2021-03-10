لبنان

حلحلة بملف قطع الطرقات

Lebanon 24
10-03-2021 | 06:16
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قالت مصادر مطلعة على موقف قيادة الجيش لـ»الديار» ان «العماد جوزاف عون كان واضحا في خطابه الاخير لجهة تمترسه الى جانب الناس وليس الى جانب قوى السلطة لكن همّه الوحيد يبقى الا يؤدي استمرار قطع الطريق لصدام بين المواطنين وبالتحديد بين المتظاهرين والاشخاص الذين يصرّون على عبور النقاط المقطوعة»، مرجحة ان يشهد هذا الملف حلحلة خلال الساعات المقبلة.
المصدر: الديار
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