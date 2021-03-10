18
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حلحلة بملف قطع الطرقات
Lebanon 24
10-03-2021
|
06:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر مطلعة على موقف قيادة الجيش لـ»الديار» ان «العماد جوزاف عون كان واضحا في خطابه الاخير لجهة تمترسه الى جانب الناس وليس الى جانب قوى السلطة لكن همّه الوحيد يبقى الا يؤدي استمرار قطع الطريق لصدام بين المواطنين وبالتحديد بين المتظاهرين والاشخاص الذين يصرّون على عبور النقاط المقطوعة»، مرجحة ان يشهد هذا الملف حلحلة خلال الساعات المقبلة.
المصدر: الديار
تابع
الأكثر قراءة
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:39 | 2021-03-09
09/03/2021 05:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد لوزير الداخلية... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
قرار جديد لوزير الداخلية... ماذا جاء فيه؟
13:29 | 2021-03-09
09/03/2021 01:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
22:37 | 2021-03-09
09/03/2021 10:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر جنبلاط: ارادوا احراجه لكنه...
Lebanon 24
مصادر جنبلاط: ارادوا احراجه لكنه...
10:30 | 2021-03-09
09/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسي عراقي يكشف: أخبار عن قيام شركة لبنانية بسرقة كرسي البابا!
Lebanon 24
سياسي عراقي يكشف: أخبار عن قيام شركة لبنانية بسرقة كرسي البابا!
14:07 | 2021-03-09
09/03/2021 02:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:42 | 2021-03-10
جولة الصباح الاخبارية: اللواء ابراهيم اعاد قطار التأليف الى السكة.. هل تولد الحكومة بـ10 أيام؟
07:35 | 2021-03-10
أبيض: الأرقام واضحة جدا.. أوقات عصيبة تنتظرنا!
07:15 | 2021-03-10
البابا آتٍ حاملا إشارة التغيير
07:15 | 2021-03-10
وحدات الجيش باشرت فتح الطرقات المغلقة
07:10 | 2021-03-10
أطلقا النار على سيارة النقيب.. ثم هربا (صورة)
07:01 | 2021-03-10
"مشي الحال" بين بكركي و"حزب الله" والمشكلة عند الحريري
فيديو
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
23:00 | 2021-03-09
10/03/2021 08:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-09
10/03/2021 08:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)
18:00 | 2021-03-09
10/03/2021 08:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact