الاحتجاجات مستمرة.. إليكم خارطة الطرق السالكة والمقطوعة

لا تزال الاحتجاجات مستمرة وقطع الطرق احتجاجاً على ارتفاع الدولار وغلاء المعيشة.

وصباح اليوم الأربعاء هذه خريطة الطرقات السالكة والمقطوعة بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري:

جميع الطرقات ضمن سرية جونية سالكة حالياً

جميع الطرقات ضمن سرية الجديدة سالكة حالياً

جميع الطرقات ضمن نطاق بيروت سالكة حالياً

الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة : تعلبايا

جميع الطرقات ضمن سرية اميون سالكة حالياً

الطرقات المقطوعة ضمن سرية حلبا : ساحة حلبا مفرق وادي الجاموس ، مفرق برج العرب

أما الطرقات المقطوعة ضمن سرية طرابلس : البداوي / اكومي ، البالما

الا انه أفيد لاحقا عن إعادة فتح السير على اوتوستراد البالما بالاتجاهين.

قطع السير تحت جسر خلدة باتجاه بشامون عرمون، الا انه أعيد فتح الطريق لاحقا.