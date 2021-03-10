لبنان

الاحتجاجات مستمرة.. والجيش يفتح الطرقات

Lebanon 24
10-03-2021 | 08:30
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لا تزال الاحتجاجات مستمرة وذلك رفضا لارتفاع الدولار وغلاء المعيشة.

 

وصباح اليوم الأربعاء هذه خريطة الطرقات السالكة والمقطوعة بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري:

 

جميع الطرقات ضمن سرية جونية سالكة حالياً

 

جميع الطرقات ضمن سرية الجديدة سالكة حالياً

 

جميع الطرقات ضمن نطاق بيروت سالكة حالياً

 

الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة : تعلبايا

 

جميع الطرقات ضمن سرية اميون سالكة

 

الطرقات المقطوعة ضمن سرية حلبا : ساحة حلبا مفرق وادي الجاموس ، مفرق برج العرب

 

أما الطرقات المقطوعة ضمن سرية  طرابلس : البداوي / اكومي ، البالما. الا انه أفيد لاحقا عن إعادة فتح السير على اوتوستراد البالما بالاتجاهين. 

 
وأعاد الجيش فتح اوتوستراد البداوي الدولي في الاتجاهين، وتحديدا قرب محطة اكومة للمحروقات، حيث عملت جرافة باشراف عناصر الجيش على رفع الساتر الترابي من وسط الاوتوستراد وإعادة فتحه امام حركة السير.
 
 
 
 
 
 

المحتجون قطعوا السير تحت جسر خلدة باتجاه  بشامون عرمون، الا انه أعيد فتح الطريق لاحقا.

 
كما قام محتجون من بلدة برجا باقفال الأوتوستراد الساحلي في الجية بالاطارات المشتعلة، ثم قاموا بركن شاحنات كبيرة بعرض الطريق بالقرب من مفرق برجا وعلى الطريق المؤدي الى وسط بلدة الجية تحت جسر الاوتوستراد عند مفرق برجا، ولاحقا أعيد فتح السير على اوتوستراد الجية باتجاه الجنوب.
 
 
الجيش
وفي سياق متصل، أصدر الجيش بياناً أشار فيه إلى انه نتيجة الحوادث والتجاوزات التي حصلت وحفاظاً على سلامة المواطنين باشرت وحدات الجيش صباح اليوم فتح الطرقات المغلقة.
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