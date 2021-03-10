أطلقا النار على سيارة النقيب.. ثم هربا (صورة)

اقدم مجهول على دراجة نارية يرافقه آخر على إطلاق النار الساعة واحدة والنصف صباحاً على سيارة ومنزل النقيب سيف الدين الحسامي وفر الى جهة مجهولة.

وقد حضرت القوى الامنية الى مكان اطلاق النار وعملت على فتح تحقيق بالحادثة.