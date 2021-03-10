البابا آتٍ حاملا إشارة التغيير

كتب طوني عيسى في"الجمهورية": يجدر التدقيق في الدور الذي يضطلع اليوم البابا فرنسيس في الشرق الأوسط، وتالياً، في زيارتيه للعراق ولبنان. فالمرحلة الانتقالية ربما تكون قد شارفت على نهايتها، أو على الأقل هي قيد الإنضاج. ومن شأن الرعاية الفاتيكانية للبنان أن توفّر للبنان حماية من تحوُّلات حادّة يمكن أن تطرأ.

من هذا المنظار، يمكن رؤية المبادرة الجريئة التي أطلقها البطريرك بشارة الراعي. فهي تحظى برعاية الكرسي الرسولي وتتكامل معها.

ويعتقد بعض المتابعين، أنّ زيارة البابا للبنان، والتي سيتأنّى في تحديد موعدها، ستكون علامةً لتغيير قد يتأخّر، لكنه وُضِع على السكة. شأنها في ذلك شأن زيارة البابا يوحنا بولس التي مهّدت لتغييرات مفصلية.

ولكن، هل يحظى الفاتيكان في هذه المرحلة بتغطية من القوى الدولية تسمح له باستخدام رصيد يمتلكه في لبنان والشرق الأوسط؟

العالمون يقولون: قبل يوحنا بولس الثاني، كان أقوياء العالم يعتمدون مقولة الزعيم السوفياتي جوزف ستالين الذي قال بسخرية لرئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل في يالطا، العام 1945: «كم دبابةً يمتلك البابا ليعلن الحرب على أدولف هتلر»؟

ولكن، بعد ما فعله يوحنا بولس، بإسقاط المنظومة السوفياتية، أدركت الولايات المتحدة والقوى الكبرى أنّ للفاتيكان موقعاً معنوياً فاعلاً ولا يمكن تجاهله.

وعلى الأرجح، سيستخدم البابا فرنسيس رصيده المعنوي في الشرق الأوسط، بتغطية دولية، مع التذكير بأنّ الرئيس الحالي للولايات المتحدة كاثوليكي. وثمة مَن يعتقد أنّ بصمات الفاتيكان ستكون حاضرة في رسم مستقبل الشرق الأوسط، ولبنان جزء منه. فهل ستكون زيارته المرتقبة إشارة انطلاق إلى ترسيخ هذا المسار نحو التغيير؟