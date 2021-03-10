أبيض: الأرقام واضحة جدا.. أوقات عصيبة تنتظرنا!

كانت الأرقام أمس واضحة جدا. حالات الإصابة بفيروس الكورونا آخذة في الارتفاع، وتجاوز معدل الفحوصات الموجبة ٢٠٪ ، كما زاد عدد الحالات الحرجة. اما الوفيات، فهي تأتي في وقت لاحق. سيتعين على المستشفيات الاعتناء بأكبر عدد ممكن من المرضى، وتوفير كل الدعم لعامليهم. أوقات عصيبة تنتظرنا. pic.twitter.com/eBdKbvmx6c
— Firass Abiad (@firassabiad) March 10, 2021
كانت الأرقام أمس واضحة جدا. حالات الإصابة بفيروس الكورونا آخذة في الارتفاع، وتجاوز معدل الفحوصات الموجبة ٢٠٪ ، كما زاد عدد الحالات الحرجة. اما الوفيات، فهي تأتي في وقت لاحق. سيتعين على المستشفيات الاعتناء بأكبر عدد ممكن من المرضى، وتوفير كل الدعم لعامليهم. أوقات عصيبة تنتظرنا. pic.twitter.com/eBdKbvmx6c