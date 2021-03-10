لبنان

أبيض: الأرقام واضحة جدا.. أوقات عصيبة تنتظرنا!

Lebanon 24
10-03-2021 | 07:35
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غرّد مدير مستشفى الحريري الجامعي د. فراس أبيض عبر "تويتر" قائلاً: "كانت الأرقام أمس واضحة جدا. حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع، وتجاوز معدل الفحوصات الموجبة 20٪ ، كما زاد عدد الحالات الحرجة. اما الوفيات، فهي تأتي في وقت لاحق. سيتعين على المستشفيات الاعتناء بأكبر عدد ممكن من المرضى، وتوفير كل الدعم لعامليهم. أوقات عصيبة تنتظرنا".
 
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