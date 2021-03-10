أبيض: الأرقام واضحة جدا.. أوقات عصيبة تنتظرنا!

غرّد مدير مستشفى الحريري الجامعي د. فراس أبيض عبر "تويتر" قائلاً: "كانت الأرقام أمس واضحة جدا. حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع، وتجاوز معدل الفحوصات الموجبة 20٪ ، كما زاد عدد الحالات الحرجة. اما الوفيات، فهي تأتي في وقت لاحق. سيتعين على المستشفيات الاعتناء بأكبر عدد ممكن من المرضى، وتوفير كل الدعم لعامليهم. أوقات عصيبة تنتظرنا".

كانت الأرقام أمس واضحة جدا. حالات الإصابة بفيروس الكورونا آخذة في الارتفاع، وتجاوز معدل الفحوصات الموجبة ٢٠٪ ، كما زاد عدد الحالات الحرجة. اما الوفيات، فهي تأتي في وقت لاحق. سيتعين على المستشفيات الاعتناء بأكبر عدد ممكن من المرضى، وتوفير كل الدعم لعامليهم. أوقات عصيبة تنتظرنا. pic.twitter.com/eBdKbvmx6c — Firass Abiad (@firassabiad) March 10, 2021