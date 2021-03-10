لبنان

بعبدا مرتاحة لهذا الموقف.. وهذه رسالة عون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-03-2021 | 08:00
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عممت "اوساط رئيس الجمهورية" ليلا على وسائل الاعلام اجواء تعبّر عن ارتياح بعبدا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية والذي شدد على "أهمية الإسراع في اجتياز الازمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط".

 

وقالت "اوساط رئيس الجمهورية" ان الدعوة الى الاسراع في تأليف الحكومة قد يشكل حافزا لتنشيط الاتصالات الجارية في هذه الصدد".

 

وحرصت "المصادر" على تعميم "بعض ما قاله" الرئيس عون في الاجتماع الذي عقد قبل يومين في بعبدا. ومما نقلته عن الرئيس عون"هناك من لا يعرفني، وما عليهم إلا السؤال عني، الذين تعاونوا معي، ومن بينهم من يجلس الآن على هذه الطاولة، فأنا لن أتنازل تحت الضغط، ومن رفض التنازل تحت ضغط قصف المدافع التي استهدفت القصر الجمهوري في أثناء وجودي على رأس الحكومة العسكرية، لن يتنازل تحت ضغط التلاعب بأسعار صرف الدولار، وهذا ما يعرفه السفير الفرنسي آنذاك رينيه ألا".

 

وقالت "المصادر": ان رئيس الجمهورية لم يخض كل المعارك المعروفة في حياته كي يتراجع هذه المرة، وهو سيقاوم كل الحملات التي تريده أن يتخلّى عن التدقيق الجنائي".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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