ما سر بقاء عون وعثمان صامتين؟

نقل عن مشاركين في اجتماع بعبدا الاخير "ان قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بقيا صامتين ولم يشاركا في النقاش المتعلق بضبط سعر الدولار لادراكهما ان اساس المشكلة هو في السياسة، وانّ الحل الوحيد الذي يفترض أن يكون هو تشكيل حكومة بأسرع وقت، بينما تولى النقاش بهذا الموضوع المدير العام للامن العام الذي سأل "كل الناس تتعاطى بالدولار فهل تريدون ان نسجنهم جميعا؟"

وقال هولاء "وللمفارقة فان رئيس حكومة تصريف الاعمال حاول الظهور بمظهر المضحّي في حين ان حكومته لم تُدخل أي دولار منذ أن تشكلت، لا بل أمعنت في صرف الدولارات على السياسات الفاشلة أو الشعبوية".