لبنان

ما سر بقاء عون وعثمان صامتين؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-03-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-801553-637509602353584378.jpg
Doc-P-801553-637509602353584378.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نقل عن مشاركين في اجتماع بعبدا الاخير "ان قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بقيا صامتين ولم يشاركا في النقاش المتعلق بضبط سعر الدولار لادراكهما ان اساس المشكلة هو في السياسة، وانّ الحل الوحيد الذي يفترض أن يكون هو تشكيل حكومة بأسرع وقت، بينما تولى النقاش بهذا الموضوع المدير العام للامن العام الذي سأل "كل الناس تتعاطى بالدولار فهل تريدون ان نسجنهم جميعا؟"

 

وقال هولاء "وللمفارقة فان رئيس حكومة تصريف الاعمال حاول الظهور بمظهر المضحّي في حين ان حكومته  لم تُدخل أي دولار منذ أن تشكلت، لا بل  أمعنت في صرف الدولارات على السياسات الفاشلة أو الشعبوية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2021-03-10
10:54 | 2021-03-10
10:52 | 2021-03-10
10:44 | 2021-03-10
10:32 | 2021-03-10
10:30 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website