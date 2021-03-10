لبنان

بكركي تستغرب: نفعل ما علينا ولكن!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-03-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-801554-637509603526362778.jpg
Doc-P-801554-637509603526362778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نقل زوار البطريرك بشارة الراعي عنه استغرابه للعناد المستمر بين المعنيين بتشكيل الحكومة رغم الاوضاع الخطيرة التي نشهدها. وقال ان بكركي تفعل ما يمكنها فعله في تقريب وجهات النظر ولكنها لا يمكن ان تحل محل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اللذين عليهما واجب الاسراع في التأليف والتخلي عن وضع الشروط المضادة.

 

وقال الزوار "بكركي تقوم بواجبها على هذا الصعيد ومنفتحة على كافة الأطراف والاقتراحات وتدعم اي حل يتفق عليه الرئيسان عون والحريري المعنيان باستحقاق التأليف لأن البلد لم يعُد يحتمل استمرار الوضع على

حاله".

 

اضاف الزوار "المؤسف ان اللبنانيين يدفعون  الآن ثمن الخلاف بين الحريري وباسيل كما دفعوا في السابق ثمن اتفاقهما".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2021-03-10
10:54 | 2021-03-10
10:52 | 2021-03-10
10:44 | 2021-03-10
10:32 | 2021-03-10
10:30 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website