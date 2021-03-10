بكركي تستغرب: نفعل ما علينا ولكن!

نقل زوار البطريرك بشارة الراعي عنه استغرابه للعناد المستمر بين المعنيين بتشكيل الحكومة رغم الاوضاع الخطيرة التي نشهدها. وقال ان بكركي تفعل ما يمكنها فعله في تقريب وجهات النظر ولكنها لا يمكن ان تحل محل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اللذين عليهما واجب الاسراع في التأليف والتخلي عن وضع الشروط المضادة.

وقال الزوار "بكركي تقوم بواجبها على هذا الصعيد ومنفتحة على كافة الأطراف والاقتراحات وتدعم اي حل يتفق عليه الرئيسان عون والحريري المعنيان باستحقاق التأليف لأن البلد لم يعُد يحتمل استمرار الوضع على

حاله".

اضاف الزوار "المؤسف ان اللبنانيين يدفعون الآن ثمن الخلاف بين الحريري وباسيل كما دفعوا في السابق ثمن اتفاقهما".