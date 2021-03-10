لبنان

رسالة عون لسحب تكليف الحريري: اين الحقيقة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-03-2021 | 08:45
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لم ينجح بيان النفي الصادر عن القصر الجمهوري في حسم الجدال بشأن ما اذا كان رئيس الجمهورية عقد العزم فعلا على توجيه رسالة الى مجلس النواب "لنزع الوكالة" من الرئيس المكلف سعد الحريري بسبب فشله في التشكيل، ام ان الامر يندرج في "سياق الاكاذيب والاخبار المختلقة والتي لا أساس لها من الصحة التي تتعمد وسائل إعلامية معينة ترويجها "، وفق تعبير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.

 

فوفق رواية مصادر معارضة لعون "فان رسالة  بهذا الصدد كان اعدها القصر الجمهوري، الا ان رد الرئيس بري الذي علم بالموضوع كان بالرفض المطلق، لانه لا يوجد اي نص دستوري لنزع التكليف".

 

في المقابل، قال مطلعون على اجواء بعبدا ان الرسالة  لم تكن  "اختراعا اعلاميا" بل جرى  الحديث عنها بالفعل  في اروقة بعبدا كأحد الحلول الممكنة ، ولكن النقاش فيها كان عابرا ولم يصر الى صياغة اي رسالة  ، الا ان احدهم سرّب الحديث  الى الاعلام  بتوجيه من مرجعيته الحزبية للزكزكة، رغم علم هذه المرجعية ان مثل هذا الاجراء يعرض البلد لحرب اهلية ".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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