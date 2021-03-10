عون يقدّم تنازلات "تكتيكية"

وجّه مقربون من رئيس الجمهورية اليه نصائح بتغيير اسلوب التعاطي في الملف الحكومي، وانتهاج " تكتيك" احراج الرئيس المكلف واظهاره عاجزا عن التأليف لاسباب مرتبطة بحساباته الاقليمية.

ومن بين النصائح التي قدمت لعون الابتعاد عن تعميم" اللاءات والتركيز على "ان عون منفتح على كل الاقتراحات ولم يعد متمسكا باي مطلب"، مع التشديد على فكرة" ان الحريري غير قادر على التشكيل مهما كان حجم التنازلات التي سيقدمها رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر طالما انه لم يحصل بعد على الضوء الاخضر السعودي، وما جولاته الخارجية الا للهروب من عدم قدرته على الانجاز الحكومي".