لبنان

نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 16 حالة ايجابية

Lebanon 24
10-03-2021 | 09:02
A-
A+
Doc-P-801582-637509639425079292.jpg
Doc-P-801582-637509639425079292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 5 و6 آذار، وأظهرت النتائج وجود 16 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 5/3/2021 كالاتي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة حلب : شركة RB الرقم 183 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة EY الرقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة EW الرقم 9980 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة MEA الرقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة جينيف : شركة MEA الرقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 420 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة SR الرقم 150 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان : شركة MEA الرقم 572 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة Air France الرقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت نتائج 6/3/2021 كالاتي:
رحلة فرانكفورت : شركة LH الرقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة 6Q الرقم 201 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : الشركة الكويتية الرقم 501 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY الرقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة SV الرقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسل : شركة MEA الرقم 216 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية الرقم 1313 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة EW الرقم 8982 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA الرقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة MEA الرقم 252 (جميعها سلبية)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2021-03-10
10:54 | 2021-03-10
10:52 | 2021-03-10
10:44 | 2021-03-10
10:32 | 2021-03-10
10:30 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website