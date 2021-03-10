نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 16 حالة ايجابية

افادت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 5 و6 آذار، وأظهرت النتائج وجود 16 حالة إيجابية.وجاءت نتائج 5/3/2021 كالاتي:رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة حلب : شركة RB الرقم 183 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبو ظبي : شركة EY الرقم 535 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة EW الرقم 9980 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 305 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة MEA الرقم 405 (جميعها سلبية)رحلة جينيف : شركة MEA الرقم 214 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 420 (جميعها سلبية)رحلة برلين : شركة SR الرقم 150 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)رحلة أبيدجان : شركة MEA الرقم 572 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي : شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 268 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة Air France الرقم 566 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 307 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 863 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (حالتان إيجابيتان)وجاءت نتائج 6/3/2021 كالاتي:رحلة فرانكفورت : شركة LH الرقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركة 6Q الرقم 201 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 713 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : الشركة الكويتية الرقم 501 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY الرقم 535 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة SV الرقم 643 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)رحلة بروكسل : شركة MEA الرقم 216 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : الشركة العراقية الرقم 1313 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)رحلة برلين : شركة EW الرقم 8982 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 268 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 863 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة MEA الرقم 419 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة MEA الرقم 252 (جميعها سلبية)