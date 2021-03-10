لبنان

بعد الطقس الدافئ استعدوا لعودة الأمطار والثلوج.. الرياح ستصل إلى 100 كلم!

Lebanon 24
10-03-2021 | 09:26
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان منخفضا جوّيا يسيطر على شمال ايطاليا، يتجه تدريجياً نحو اليونان وجنوب تركيا وسوف يؤثر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من يوم الخميس فينقلب الطقس الى ممطر بغزارة حتى ظهر الجمعة.

 

في التفاصيل، يسيطر المرتفع الآزوري الأطلسي على وسط اوروبا ويساهم بانحراف المنخفضات الجوية نحو اليونان وتركيا وشرق البحر المتوسط تترافق مع انخفاض قيم الضغط الجوّي الذي سيؤدي الى تشكل رياح عاصفة تلامس الى 100 كم في الساعة بين عكار وحمص و 90 كم في الساعة شمال لبنان و 75 كم في بيروت و 80 كم في المناطق الجنوبية و 75 كم في البقاع وذلك بين مساء الخميس وبعد ظهر يوم الجمعة.

 

تتساقط امطار طوفانية ساحلاً ويصل مستوى تدني الثلوج يوم الجمعة الى 1100/1200 وتكون التركمات ملحوظة فوق 1500 متر.

 

من المنتظر ان تكون حصة الامطار الكبرى (45-75مم) من نصيب المناطق الساحلية الممتدة من اللاذقية وطرطوس حتى طرابلس وشكا والبترون وجبيل وجونية وبيروت والناعمة وكسروان والمتن وبعبدا ومناطق الشوف، وكدرجة ثانية (15-35مم) الجنوب والبقاع الغربي والبقاع الوسط والشمالي،شمالي الاردن وفلسطين، والسويداء.

 

 
 

طقس اليوم الأربعاء:

حالة عدم استقرار سريعة وعالية الفعالية ستؤثر على لبنان يوم الخميس، يبدأ الطقس اليوم الأربعاء؛ مشمس ودافئ بسبب الرياح الجنوبية الشرقية يتحوّل قبل ظهر الخميس الى بارد ويتوقع ان تكون العواصف الرعدية ملحوظة جداً فوق لبنان بسبب اصطدام الجبهة الباردة بالساخنة التي انحرفت من مصر نحو المنطقة.

 

تتساقط امطار طوفانية مساء وليل الخميس مصحوبة بالبرَد والصواعق وتستمر حتى قبل ظهر يوم الجمعة.

الحرارة على الساحل: 25  نهاراً و 15 درجة ليلاً

في البقاع: 22 نهاراً و 7 ليلا

على الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و 7 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 15 نهاراً و 3 ليلا

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها بين 30 و 40 كم  في الساعة تشتد بين مساء الخميس ويوم الجمعة لتلامس 100 كم في الساعة شمالاً

الضغط الجوّي: 1016hp يتراجع مساء الخميس الى 1005hpa

الرطوبة: بين 55 و 65% ترتفع مساء الخميس الى 85%

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