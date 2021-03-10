بعد الطقس الدافئ استعدوا لعودة الأمطار والثلوج.. الرياح ستصل إلى 100 كلم!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان منخفضا جوّيا يسيطر على شمال ايطاليا، يتجه تدريجياً نحو اليونان وجنوب تركيا وسوف يؤثر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من يوم الخميس فينقلب الطقس الى ممطر بغزارة حتى ظهر الجمعة.

في التفاصيل، يسيطر المرتفع الآزوري الأطلسي على وسط اوروبا ويساهم بانحراف المنخفضات الجوية نحو اليونان وتركيا وشرق البحر المتوسط تترافق مع انخفاض قيم الضغط الجوّي الذي سيؤدي الى تشكل رياح عاصفة تلامس الى 100 كم في الساعة بين عكار وحمص و 90 كم في الساعة شمال لبنان و 75 كم في بيروت و 80 كم في المناطق الجنوبية و 75 كم في البقاع وذلك بين مساء الخميس وبعد ظهر يوم الجمعة.

تتساقط امطار طوفانية ساحلاً ويصل مستوى تدني الثلوج يوم الجمعة الى 1100/1200 وتكون التركمات ملحوظة فوق 1500 متر.

من المنتظر ان تكون حصة الامطار الكبرى (45-75مم) من نصيب المناطق الساحلية الممتدة من اللاذقية وطرطوس حتى طرابلس وشكا والبترون وجبيل وجونية وبيروت والناعمة وكسروان والمتن وبعبدا ومناطق الشوف، وكدرجة ثانية (15-35مم) الجنوب والبقاع الغربي والبقاع الوسط والشمالي،شمالي الاردن وفلسطين، والسويداء.