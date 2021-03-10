سفيرة لبنان في روما: من المهم أن يذهب البابا فرنسيس إلى أرض الأرز

اعتبرت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر في حديث إلى وكالة "adnkronos" الإيطالية أنّ زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق "كانت إيجابية بكلّ جوانبها، ولم يكن من الممكن أن يكون الأمر بخلاف ذلك، في ظلّ الوضع الراهن، خصوصاً في الشرق الأوسط".وأعربت ضاهر عن آمالها الكبيرة بأن تنعكس إيجاباً على العراق، وقالت: "زيارة البابا إلى العراق مهمة للغاية، ليس فقط للمسيحيين، ولكن أيضاً لجميع اللبنانيين، على جميع المستويات، من جميع الأديان، لأن كلّ اللبنانيين يناضلون من أجل مستقبل أفضل".وختمت: "رسالة البابا هي أنه عندما يكون هناك إيمان، هناك دائماً أمل والبحث عن غد أفضل. بالنسبة لمسيحيي لبنان، من المهم جدًا أن يذهب البابا فرنسيس أيضاً إلى أرض الأرز، لأن المسيحيين ناضلوا حقاً من أجل العيش والبقاء في أرضهم، والبقاء هناك وعدم مغادرتها أبداً. وفي الوقت نفسه، نحن كمسيحيين نناضل دائماً مع أولئك الذين يؤمنون بالتعايش والعيش معاً. ولهم، من أجل مستقبل أفضل، هناك حاجة إلى رسالة البابا".