سفير اليابان: سنبقى دائما إلى جانب لبنان في الأزمات

زار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان، سفير اليابان تاكيشي أوكوبو في مقر إقامته.



بعد اللقاء، غرد أوكوبو عبر حسابه على "تويتر": "تبادلنا وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية في المنطقة. وإني بعثت من خلاله رسالة مفادها بأن اليابان ستبقى دائما إلى جانب لبنان خلال الأزمات. لقد كان اجتماعا مثيرا للاهتمام".