لبنان

سفير اليابان: سنبقى دائما إلى جانب لبنان في الأزمات

Lebanon 24
10-03-2021 | 09:44
A-
A+
Doc-P-801593-637509664202476409.jpg
Doc-P-801593-637509664202476409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان، سفير اليابان تاكيشي أوكوبو في مقر إقامته.

بعد اللقاء، غرد أوكوبو عبر حسابه على "تويتر": "تبادلنا وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية في المنطقة. وإني بعثت من خلاله رسالة مفادها بأن اليابان ستبقى دائما إلى جانب لبنان خلال الأزمات. لقد كان اجتماعا مثيرا للاهتمام".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:11 | 2021-03-10
13:57 | 2021-03-10
13:52 | 2021-03-10
13:51 | 2021-03-10
13:47 | 2021-03-10
13:42 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website