وزارة البيئة: 18 محمية شاهدة على ثروتنا الجمالية

اصدرت وزارة البيئة اليوم بيانا اشارت فيه الى انه "يحل اليوم الوطني للمحميات الطبيعية للسنة الثانية على التوالي، في ظل أزمات صحية واقتصادية ومالية ومعيشية خانقة تحول دون الاحتفال بهذا اليوم البيئي المميز الذي يبرز اهمية ثرواتنا الوطنية ووجوب حماية مواردنا الطبيعية"ز

تابع البيان:" كما يحل هذا اليوم الوطني متزامنا مع تسرب نفطي خطير ضرب شواطئنا اللبنانية، خصوصا محميتي شاطىء صور ومحمية شاطىء العباسية، حيث إستنفرت وزارة البيئة أجهزتها للكشف الميداني والتنسيق مع إتحاد بلديات صور والقيمين على المحميتين والجهات المعنية لتقييم الاضرار ومتابعة معالجة التلوث وتنظيف الشاطىء والتخلص من رواسب هذا التلوث".

اضاف :" في هذا اليوم الوطني الذي يصادف 10 آذار من كل سنة، تلفت وزارة البيئة الى أن محمياتنا الطبيعية إرتفع عددها خلال عام 2020 من 15 الى 18 محمية بعدما أقر مجلس النواب قوانين إنشاء 3 محميات جديدة هي الآتية:

1 - محمية جبل حرمون الطبيعية (جبل الشيخ) في قضاء راشيا، الذي يتميز بقيمة تاريخية، وطبيعية، ودينية مهمة. ويشكل هذا الموقع أحد أكبر خزانات المياه الجوفية في المنطقة، وتكثر فيه الأشجار البرية المعمرة والنباتات الطبية التي تتعدى المئة نوع، وأنواع الحيوانات المستوطنة في لبنان كالذئاب والضباع والهررة البرية المهددة بالانقراض على مستوى الوطن. كما يشكل هذا الموقع ايضا معبرا للطيور المهاجرة لاسيما للعقبان التي تعد بعض الانواع منها مهددة بالانقراض على المستوى العالمي.

2 - محمية شاطئ العباسية الطبيعية في قضاء صور، وهي تعتبر إمتدادا لمحمية شاطئ صور الطبيعية، ويتميز شاطئها الرملي بالعديد من الخصائص الايكولوجية والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي المميز. توجد على هذا الشاطئ الكثبان الرملية الناعمة التي توفر بيئة مؤاتية لتواجد انواع عديدة من النباتات والحيوانات، ويمتاز هذا الشاطئ بغطاء نباتي كثيف ومتنوع وذلك يوفر موئلا للعديد من الطيور والحشرات والزواحف. وأهم خصائص شاطئ العباسية انه يشكل موئلا للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي.

3 - محمية النميرية الطبيعية في قضاء النبطية، وهو موقع يتمتع بطابع حرجي متوسطي لاسيما من حيث الأشجار المتواجدة فيه كالسنديان والصنوبر والخروع والزعرور، اضافة الى وجود النباتات البرية، والحيوانات البرية والطيور المتنوعة.

وتضاف هذه المحميات الى 15 محمية طبيعية هي الآتية:

1 - محمية حرج إهدن الطبيعية (قضاء زغرتا ).

2 - محمية جزر النخل الطبيعية (الميناء/طرابلس).

3 - محمية غابة أرز تنورين الطبيعية (قضاء البترون).

4 - محمية مشاع شننعير الطبيعية (قضاء كسروان).

5 - محمية بنتاعل الطبيعية (قضاء جبيل).

6 - محمية اليمونة الطبيعية (قضاء بعلبك ).

7 - محمية أرز الشوف الطبيعية (أقضية الشوف وعاليه والبقاع الغربي).

8 - محمية شاطىء صور الطبيعية (صور).

9 - محمية وادي الحجير الطبيعية (اقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون).

10 - محمية كرم شباط الطبيعية (قضاء عكار).

11 - محمية رامية الطبيعية (قضاء بنت جبيل).

12 - محمية كفرا الطبيعية (قضاء بنت جبيل).

13 - محمية بيت ليف الطبيعية (قضاء بنت جبيل).

14 - محمية دبل الطبيعية (قضاء بنت جبيل).

15 - محمية ارز جاج الطبيعية (قضاء جبيل).

وختم: "إن هذه المحميات تبقى شواهد حية على ثروتنا الجمالية ومواقع تحمي نظمنا الإيكولوجية البرية والبحرية من التدهور، وتعتبر من الانظمة المتوسطية الفريدة والمميزة التي تمنع خسارة الأشجار والنباتات والطيور والحيوانات والأسماك، وتحافظ على تنوعنا البيولوجي ولاسيما الكائنات النباتية والحيوانية النادرة والمهددة بالانقراض أو المحصور تواجدها في لبنان أو في منطقة الشرق الاوسط، بالاضافة الى تخفيف المحميات من تلوث الهواء والمياه".