السفير عدوان يسلّم البروفسور جمال الأيوبي رسالة رئاسية تقديراً لإنجازاته

خصّ سفير لبنان في فرنسا، رامي عدوان، البروفسور جمال الأيوبي بزيارة إلى مركز عمله في مستشفى "Foch" في ضواحي باريس، حيث يرأس قسم أمراض النساء والتوليد.

وهدفت الزيارة التي حضرها مدير المستشفى إلى تهنئة البروفسور الأيوبي على إنجازه الطبي الأخير بعد ولادة طفلة من أمٍّ كانت قد خضعت لعملية زرع رحم أشرف عليها البروفسور وطاقمه الطبي.

كما كانت مناسبة لتسليم البروفسور الأيوبي رسالة تقدير من رئاسة الجمهورية اللبنانية لعطاءاته وإنجازاته الطبية التي تساهم في حمل اسم لبنان وطاقات أبنائه إلى أسمى المراتب.

يذكر أنّ البروفسور الأيوبي حائز على وسام الاستحقاق الوطني الفضي عام 2013 وعلى وسام المغترب اللبناني عام 2019 وهو كان قد ترأس "الجمعية الطبية اللبنانية الفرنسية" التي تميّزت خلال ولايته بنشاط وديناميكية ساهمت في توطيد العلاقات اللبنانية الفرنسية في مجالي الطب والصحة العامة.