لبنان

قوة للعدو تفقدت المنطقة عند محلة العبارة قبالة كفركلا

Lebanon 24
10-03-2021 | 10:32
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام، ان باصات تقل قوة للعدو الاسرائيلي تتألف من 50 عسكريا شوهدت على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وتفقدت هذه القوة المنطقة التي حصلت فيها سابقا أعمال حفريات بحثا عن أنفاق عند محلة العبارة قبالة طريق عام كفركلا.
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