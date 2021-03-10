أشار رئيس تجمع المولدات الكهربائية عبدو سعادة، إلى أنهم رفعوا كتابين إلى وزير الطاقة ووزير المالية لأن الأخير فرض عليهم ضريبة عشوائية غير علمية،

وهذه تسمى خوّة وليست ضريبة، وهذا ما أكده مستشار وزير الطاقة، وطالبنا بالدفع عن سنتين مرّوا ونحن لا يمكننا ذلك.

وطالب سعادة في حديث الى "صوت لبنان" بإلغاء الضريبة المفروضة، محذراً من اللجوء الى التوقف عن العمل في 31 آذار ولن نتمكن من الاستمرار،

وهذا برسم المسؤولين، في وقت لوح وزير الطاقة بالتوقف عن العمل في 31 آذار.

وتناول سعادة الكلفة العالية، مشيراً الى ان صيانة المولدات أصبحت بحسب سعر صرف دولار السوق الموازية وهناك تقنين 20 ساعة من قبل مؤسسة الكهرباء لبنان ولا يمكن لها ان تلقي كل العبء على اصحاب المولدات ولا يمكننا الاستمرار بهذا النهج.