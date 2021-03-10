هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)

بعد الكلام الأخير لقائد الجيش جوزيف عون، انتشر فيديو لميشال حايك خلال إطلالته ليلة رأس السنة على شاشة mtv مطلقا توقعاته لـ 2021 ذكر فيه ان العماد جوزيف عون سيكون قائدا للجيش وقائدا لاوركسترا المشهد.
هذا ما توقّعه #ميشال_حايك عن قائد الجيش#lebanon24 pic.twitter.com/c17B4OQBpi
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 10, 2021
هذا ما توقّعه #ميشال_حايك عن قائد الجيش#lebanon24 pic.twitter.com/c17B4OQBpi
وكان عون قد توجه خلال كلمة له يوم الإثنين أمام الضباط، إلى المسؤولين اللبنانيين، متسائلا أين نحن ذاهبون؟ ماذا تنوون أن تفعلوا؟، مضيفا:" لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".