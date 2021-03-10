لبنان

هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)

Lebanon 24
10-03-2021 | 10:54
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بعد الكلام الأخير لقائد الجيش جوزيف عون، انتشر فيديو لميشال حايك خلال إطلالته ليلة رأس السنة على شاشة mtv  مطلقا توقعاته لـ 2021 ذكر فيه ان العماد جوزيف عون سيكون قائدا للجيش وقائدا لاوركسترا المشهد.

 

 
 

وكان عون قد توجه خلال كلمة له يوم الإثنين أمام الضباط، إلى المسؤولين اللبنانيين، متسائلا أين نحن ذاهبون؟ ماذا تنوون أن تفعلوا؟، مضيفا:" لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".

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