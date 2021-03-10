لبنان

المكتب الإعلامي في دار الفتوى: أي موقف لا يصدر عن المفتي دريان شخصيا أو مكتبه الإعلامي لا يعبر عن رأيه

Lebanon 24
10-03-2021 | 10:52
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نفى المكتب الإعلامي في دار الفتوى جملة وتفصيلا ما نسب من كلام الى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في احدى الصحف المحلية اللبنانية.

واكد المكتب الإعلامي في بيان، أن "المعلومات التي كتبها صاحب المقال غير صحيحة على الإطلاق ومواقف المفتي دريان واضحة وصريحة ولا يعتمد فيها التسريبات الصحفية وصاحب المقال نكن له كل احترام وتقدير".

ولفت المكتب الإعلامي الى أن "أي موقف أو تصريح أو بيان لا يصدر عن المفتي دريان شخصيا أو عن المكتب الإعلامي لا يعبر عن رأيه. وما ذكره صاحب المقال لا يمت الى الحقيقة بصلة وهو اقرب الى الاستنتاجات والتحليلات الشخصية في ظل المناخات السياسية السائدة على الساحة اللبنانية".
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