"قائد الجيش دق ناقوس الخطر وبعث 3 رسائل".. "كارنيغي" يقرأ خطابه ويحذّر من الآتي

إنّ خطاب قائد الجيش يُعّد "الانتقاد الصريح الأول الذي يوجهه مسؤول عسكري كبير ضد الطبقة السياسية منذ بداية انهيار لبنان في أواخر العام 2019"، مضيفاً: "دلّ (الخطاب) أيضاً إلى أنّ الجيش اتخذ قراراً لا رجعة فيه".وتابع الخبير المتخصص بـ"قطاع الأمن اللبناني": "تحدّث القائد في تمام الساعة العاشرة صباحاً. وظهراً، دعا الرئيس ميشال عون الجيش إلى إخلاء الطرقات. وبحلول الساعة الخامسة مساء، لم تُتّخذ أي خطوة في هذا الصدد". وعليه، حذّر نركيزيان: "يبدو أنّ لبنان دخل المجهول على مستوى العلاقات المدنية-العسكرية".وإذ قال نركيزيان إنّ التقديرات الداخلية تشير إلى أنّ الحسابات الجارية تكفي لدفع الأجور والرواتب العسكريين "حتى نهاية حزيران وليس أكثر"، حذّر من تأثّر حركة الجيش وفعاليته.وفي هذا الإطار، أكّد المحلل أنّ العماد عون كان يدق ناقوس الخطر بخطابه و"سأل الطبقة السياسية بصراحة عما إذا كانوا يرغبون في أن يكون للبنان جيش فعّال أم لا"، قائلاً: "كانت رسالته واضحة: تحرّكوا بمصداقية أو لا تعتمدوا علينا لنكون العنصر الأمني الذي تحسبونه تحصيلاً حاصلاً". وتابع: "بمعنى آخر، مع تصاعد الاستياء الشعبي، قد لا يتمكن السياسيون من الاعتماد على الجيش لحمايتهم، ناهيك عن معارضة المحتجين".رأى نركيزيان أنّ عون وجه ضمناً 3 رسائل إلى السياسيين واللبنانيين:1. لا يريد الجيش التدخل بالعمل السياسي نفسه، لكنه سيمتنع اليوم عن تنفيذ بعض الأوامر.2. نظراً إلى أنّ الجيش والشعب يعانون معاً، يتعيّن على المحتجين استغلال الوضع وتنظيم أنفسهم.3. ما دامت الاحتجاجات سلمية، سيقف الجيش بجانب المحتجين.نركيزيان الذي شدّد على أهمية المساعدة الأجنبية للجيش، تحدّث عن "عوامل خطر"، محذراً من احتمال اتجاه أطراف سياسية إلى استخدام العنف لبعث رسائل تحذير إلى الجيش. وكتب الخبير: "يُعدّ "حزب الله" وحركة "أمل" ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أكبر الخاسرين من نأي الجيش بنفسه عن الطبقة الحاكمة بشكل متزايد". وأضاف: "قد يرغبون إلى جانب غيرهم في اختبار عزيمة الجيش في الشارع". وهنا علّق نركيزيان: "لن يتأذى "حزب الله" إذا كان للجيش أن يضعف. بل على العكس، سيكون الحزب هو الوحيد المتبقي واقفاً على قدميه (..)".توازياً، تحدّث نركيزيان عن عودة المجموعات الإرهابية المرتبطة بـ"داعش" بمحاذاة الحدود السورية، قائلاً: "بعث عون رسالة تفيد بأنّ استعداد الجيش بحاجة إلى ضمانة وبأنّ تحقيق هذا الاستعداد متعذّر عبر الشركاء الخارجيين وحدهم".تناول عون في خطابه الاثنين مخاوف اللبنانيين والعسكريين متسائلاً: "إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره"، ومشدداً على أنّ "الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الصعد، بالأخص اقتصادياً، والجيش هو جزء من هذا الشعب ويعاني مثله، وبالتالي فإن راتب العسكري فقد أيضا قيمته".وأكد عون أن "الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية، لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ولن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي"، مشيراً إلى أن "موازنة الجيش تخفَض في كل سنة بحيث أصبحت الأموال لا تكفي حتى نهاية العام".وعن المساعدات التي يتلقاها الجيش، أوضح العماد عون أنه "لولا هذه المساعدات لكان الوضع أسوأ بكثير، ومهما كان حجمها فالجيش يقبلها بحسب الأصول للحفاظ على الجهوزية العملانية".