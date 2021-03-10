لبنان

مذكرة تعاون بين نقابة محامي طرابلس و AIM RESEARCH & CONSULTING

Lebanon 24
10-03-2021 | 11:22
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وقعت نقابة المحامين في طرابلس والشمال ممثلة بالنقيب محمد المراد، وشركة Aim - Research & Consulting ممثلة بالشريك المؤسس خالد الصباغ، مذكرة تعاون فيما بينهما تنص على التنسيق الشامل الهادف لتنظيم الإطار الحقوقي للبرامج الدولية والمحلية وتكريس التعاون على مستوى تصميم البرامج، الإدارة، التنفيذ والتدريب، وذلك في حضور مديرة معهد حقوق الإنسان دوللي فرح، مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية فهمي كرامي، مدير مركز الوساطة والتحكيم عزمي حداد، مدير مركز حقوق السجين محمد صبلوح، ومنسق البرامج القانونية في الشركة باسل الشهال.

ونوه النقيب المراد بـ"ضرورة تعزيز الدور الأساسي للزملاء المحامين عبر نقابتهم، والتنسيق في ظل المرحلة الحساسة التي يمر فيها هذا الوطن، نظرا لأهمية وجود الإطار الحقوقي المنظم للتوفيق فيما بين عوامل السياق المحلي والبرامج الدولية، كما أكد "أهمية دور النقابة في خلق البيئة الحقوقية الحاضنة للمجتمع اللبناني لما لها من خبرات واسعة في هذا المجال".

وأكد الصباغ "ضرورة ترسيخ دور نقابة المحامين في طرابلس في قطاع الحماية في لبنان لجهة تصميم وتنفيذ البرامج والخطط التي تفترض من خلال أهدافها وجود الإطار الحقوقي كما الدارسات، الاستشارات والسياسات المرتبطة".

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