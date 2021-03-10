ما حقيقة مشاركة أحد النواب في ندوة بحضور إسرائيلي؟!

نفى عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائب أنطوان حبشي، مشاركته في ندوة حضرها إسرائيليون حول زارعة القنب لغايات طبية، موضحاً أنّه جرى التواصل معه للمشاركة لكنّه اعتذر عندما علم بوجود أحد المشاركين الإسرائيليين.

وكتب حبشي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "يحاول أهل العتمة في لبنان التسويق لمشاركتي في ندوة مع إسرائيليين حول زراعة القنب لغايات طبية".

وأضاف: "صحيح لقد تواصل معي أحد المنظمين وعندما علمت بمشاركة أحد الإسرائيليين اعتذرت عن المشاركة".

وتابع: "ذرّ للرماد في العيون واستهتار بعقول الناس وهدر للوقت. والله يبارك جهودكم على أن تكون في مكانها".