الراعي استقبل وفد الهيئة التنفيذية الجديدة لـ"المجلس العام الماروني"

استقبل البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفد الهيئة التنفيذية لـ"المجلس العام الماروني" بعد انتخابها برئاسة المهندس ميشال متى وبحضورعميد المجلس الوزير السابق وديع الخازن.

وبعد اللقاء صدر البيان التالي: "أبدى الوفد دعمه المطلق لمواقف البطريرك الوطنية التي اطلقها في اللقاء الشعبي يوم السبت 27 شباط. كما أثنى الحاضرون على مواقف غبطته الداعية إلى عودة لبنان إلى سابق عهده من التألق والإزدهار.

فدور غبطة البطريرك الراعي محوري على الصعيد الوطني، وهمّه ترميم التصدّع الداخلي الذي وصل إلى حافة الهاوية.

وفي الوقت الذي تتزاحم فيه القوى السياسية على إقتسام ما هو مُقسّم داخلياً، يبرز دور البطريرك الراعي على كلّ الأصعدة كصمّام أمان وطني لتعطيل ما يُفرّق في لقاءاته مع كل الأفرقاء بوضوح وحزم، لأن مصير الوطن على المحك.

واعتبر الحاضرون أن بكركي، التي كانت حصنا حصيناً لإحتضان كل مكوّنات الوطن، لا يمكن أن تحيد، تحت أي ظرف، عن مُسلماتها التاريخية. فكفى إتجاراً بهذا الموقع وما تبثه إشاعات سياسية من أضاليل بعيدة كل البعد عن الوجدان الذي يتحكّم في مواقف غبطة البطريرك الراعي الذي يقوم بجهود مضنية لإخراج الوطن من المأزق الخطر الذي نتخبّط به اليوم. فمساعيه هي بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان وإبعاده عن الهاوية التي قد تبتلع الجميع ولا تستثني أحدا.

ووضع الوفد في تصرف غبطته كل امكانات المجلس لما فيه خدمة الوطن. مؤكدين وقوف المجلس جرياً على عادته إلى جانب سيد بكركي لما يمثله من موقع روحي ووطني".