لبنان

عراجي: خوفي أن "كورونا" سيبقى معنا لفترة أطول

Lebanon 24
10-03-2021 | 11:42
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غرد النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "معاودة ارتفاع نسبة الإصابات بالكورونا.الوفيات والنسبة الإيجابية مرتفعة. مراحل فتح البلد تدريجيا فشلت. عنايات كورونا شبه ممتلئة. خسارة لأطباء وعاملين صحيين. وضع اقتصادي سيىء. شركات اللقاحات تحتكر معظم إنتاجها لدولها وتصدر لنا القليل. خوفي أن كورونا ستبقى معنا لفترة أطول من المتوقع.
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