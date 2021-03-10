سرقة الموزعات التابعة لمشروع ري البقاع الجنوبي.. الملصحة تتحرك

بعد اقدام مجهولين على سرقة الموزعات التابعة لمشروع ري البقاع الجنوبي في منطقة القرعون - البقاع الغربي وبسبب تكاثر حالات سرقة المرافق العامة.



باشرت المصلحة تفكيك الموزعات الموضوعة خارج الخدمة لحمايتها من السرقة بهدف تخزينها في المستودعات التابعة للمصلحة، بالاضافة الى اشغال صب قولب الخرسانة فوق الاغطية المعدنية.