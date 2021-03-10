أبعد من "صرخة" قائد الجيش.. رسالة إلى بعبدا؟

وقد لا تكون هذه القراءة بعيدة نسبيًا عن الواقع، إذا ما وُضِعت في سياق سياسيّ، يوحي منذ فترة بـ"تباعد" بين قيادة المؤسسة العسكرية وبعبدا، أو بشكل أدق، بين العماد عون من جهة، ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، الذي لا يخفي "نقزته" مما يعتبرها "طموحات رئاسية"، غير مشروعة برأيه، لقائد الجيش!الجيش "لن يواجه" الناسإلا أنّ هذه القراءة "تجافي الواقع"، شكلاً ومضمونًا، وفق ما يقول بعض المتابعين، والعارفين بالاعتبارات التي أملت على قائد الجيش أن يطلق "صرخته"، ويقول ما قاله، والتي تنبثق من شعور الجيش، الذي يعتبره الكثير من اللبنانيين، ضمانتهم الوحيدة الصامدة، بدقّة المرحلة، وصعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.وفقًا لهؤلاء، فإنّ قائد الجيش أراد إيصال رسالة واضحة للمعنيّين بأنه لن يقبل أن يوضَع في مواجهة الناس، التي تطالب بـ"لقمة العيش" ليس إلا، ولو وُجِدت بعض الشكوك حول "أجندات" سياسيّة، تقف خلفها جهات قد "تستغلّ" وجع الناس لتحقيق بعض المآرب الخاصة، وهو لا يريد أن يكرّر صورة "ترسّخت" لدى البعض، في هذا السياق، بعد أحداث السابع عشر من تشرين الأول.لكنّ الأهم في "صرخة" قائد الجيش أنّه كان واضحًا فيها، بأنّ ما يسري على المواطنين بشكل عام يسري على عناصر الجيش بشكل خاص، هم الذين تآكلت قيمة رواتبهم، واستُنزِفت طاقتهم وقدراتهم، علمًا أنّه لم "يتمرّد" على الرئاسة كما ذهب البعض في تعليقاته، بل "تمسّك" بالدستور صراحةً الذي ينصّ على الحقّ بالتظاهر، ولم يتنكّر لـ"حدود" هذا الحقّ، التي جاء على ذكرها في كلمته.السياسة في "صرخة" قائد الجيشلكن، أبعد من شعور الجيش مع غضب الناس، ورفضه أن يقف في مواجهتهم، قد لا تكون السياسة بعيدة بالمطلق عن مضمون خطابه "النوعيّ"، والذي اعتبره كثيرون غير مسبوق، خصوصًا أنّ قيادة الجيش لطالما بقيت في منأى عن "معارك" السياسة وشجونها، حتى في عزّ "التصادم" بين المؤسستين العسكرية والسياسية في العديد من محطات التاريخ الحديث.وفي هذا السياق، رصد البعض خلف عبارات قائد الجيش "رسائل سياسية" موجَّهة لمختلف الأفرقاء، وليس لفريقٍ واحد كما أوحت بعض التعليقات، علمًا أنّ العلاقة بين قائد الجيش والعديد من الفرقاء تبدو "ملتبسة"، وهو ما يفسّر "السقف العالي" الذي احتكم إليه، وخصوصًا لجهة رفضه التدخل في التشكيلات العسكرية، أو شكواه من "الاقتطاع" من الموازنة المخصّصة للعسكريين.مع ذلك، قد تكون التعليقات التي لجأ إليها بعض محازبي "التيار الوطني الحر" والمحسوبين عليه، شديدة "الرمزية السياسية"، خصوصًا لجهة الحديث عن "طموحات رئاسية" لقائد الجيش، وصولاً لحدّ لجوء البعض إلى الإيحاء بـ"تبعية خارجية" له، وكلّها أمور ينفيها المقرّبون من الأخير، الذين يدعون لعدم "تسييس" الموقف، باعتبار أنّه لا يحتمل أصلاً الكثير من "التأويل".اعتاد اللبنانيون على أنّ كلّ قائد جيش هو "مشروع رئيس للجمهورية"، ولذلك لا يبدو مُستغرَبًا أن يُنظَر إلى أيّ موقف لقائد الجيش، في إطار هذا "التصنيف"، ولو أنّ "العهد" الذي يشكو من قائد الجيش هو الذي أتى به أساسًا. لكن، في الظروف التي يعيشها الوطن اليوم، قد تبدو مثل هذه المقاربة "تسطيحًا" للوضع العام، الذي إن بقي على حاله، لن يعود هناك رئاسة ليتنافس عليها أحد!