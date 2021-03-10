لبنان

بشرى سارة إلى ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية..

Lebanon 24
10-03-2021 | 12:11
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غرد النائب علي حسن خليل عبر حسابه على "تويتر": "تقدمت اليوم باقتراح قانون معجل مكرر لإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهريا لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة 6 أشهر، نظرا للظروف الاجتماعية والمالية ولأهمية الدور الاستثنائي الذي تقوم به".
 
 

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