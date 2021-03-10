بشرى سارة إلى ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية..

تقدمت اليوم باقتراح قانون معجل مكرر بإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة ٦ أشهر نظراً للظروف الاجتماعية والمالية ولأهمية الدور الاستثنائي الذي تقوم به pic.twitter.com/9ux8TlrmyL
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) March 10, 2021
تقدمت اليوم باقتراح قانون معجل مكرر بإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة ٦ أشهر نظراً للظروف الاجتماعية والمالية ولأهمية الدور الاستثنائي الذي تقوم به pic.twitter.com/9ux8TlrmyL