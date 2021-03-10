في الضاحية وبسلاحهم الظاهر؟

نشر "حزب الله" في الايام الاخيرة عددا كبيرا من عناصره الامنية في الضاحية الجنوبية لبيروت لاسباب لا تتعلق فقط بالفوضى الحاصلة في الشارع بل لاسباب اخرى على علاقة بمعطيات تكونت لدى الحزب من "تطور امني ما في المنطقة"، وفق ما قالت مصادر مطلعة.

ولفتت الى "انها من المرات النادرة التي يكون فيها عناصر الحزب بسلاحهم الظاهر، وينتشرون بهذه الكثافة في ساعات الصباح الباكر".