لبنان

في الضاحية وبسلاحهم الظاهر؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-03-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-801635-637509752279340891.jpg
Doc-P-801635-637509752279340891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر "حزب الله" في الايام الاخيرة عددا  كبيرا من عناصره الامنية في الضاحية الجنوبية لبيروت لاسباب  لا تتعلق فقط بالفوضى الحاصلة في الشارع بل لاسباب اخرى على علاقة بمعطيات تكونت لدى الحزب من "تطور امني ما في المنطقة"، وفق ما قالت مصادر مطلعة. 
ولفتت الى "انها من المرات النادرة التي يكون فيها عناصر الحزب بسلاحهم الظاهر، وينتشرون بهذه الكثافة في ساعات الصباح  الباكر".
 
 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:11 | 2021-03-10
13:57 | 2021-03-10
13:52 | 2021-03-10
13:51 | 2021-03-10
13:47 | 2021-03-10
13:42 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website