حزب سياسي يتنصل من التحركات

تنصل حزب سياسي، خاصم الحراك الشعبي بشكل جدي في المرحلة الماضية، من التحركات الشعبية بعد يومين من مشاركته فيها.

وقالت مصادر مطلعة ان هذا الحزب عمد الى سحب جزء اساسي من جمهوره من الشارع لاسباب سياسية اولا، ولاسباب مرتبطة بعدم قدرة باقي الاطراف على الحشد ما اوحى بفشل الاحتجاجات.