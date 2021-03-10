كرامي: لاقرار البطاقة التمويلية

غرد النائب فيصل كرامي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "تقدمنا باقتراح قانون معجّل مكرّر لاقرار البطاقة التمويلية لتأمين مبلغ شهري سقفه ٨٠٠ الف ليرة لاكثر من ٧٠٠ الف عائلة لمدة سنة مع الابقاء على سياسة الدعم للمواد الاساسية".