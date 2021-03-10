لبنان

كرامي: لاقرار البطاقة التمويلية

Lebanon 24
10-03-2021 | 12:11
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غرد النائب فيصل كرامي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "تقدمنا باقتراح قانون معجّل مكرّر لاقرار البطاقة التمويلية لتأمين مبلغ شهري سقفه ٨٠٠ الف ليرة لاكثر من ٧٠٠ الف عائلة لمدة سنة مع الابقاء على سياسة الدعم للمواد الاساسية".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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البطاقة التمويلية

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