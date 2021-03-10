24
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هل وقعتم ضحية اعمالهما؟
Lebanon 24
10-03-2021
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة
البـــلاغ التالــــي:
بناءً على توافر معلومات، ومن خلال تحقيق أجرته مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بملف سرقة مواد وسِلع غذائية بطريقة احتيالية قام بها شخصان عن طريق إيهام ضحاياهما الذين يعرضون هذه المواد على مواقع التواصل الاجتماعي بشرائها. وبعد تحديد مكان تسليم واستلام البضاعة التي يتم نقلها من سيّارة الضحية إلى بيك أب لون أزرق -استؤجر من قبل الفاعلين مع سائقه لهذه الغاية، جرى ضبطه- يلوذ المشتبه بهما بالفرار بطريقة احتيالية من دون دفع ثمن البضاعة، ثم يعمدان إلى بيعها لاحقاً من خلال نقلها على متن سيارة رباعية الدفع نوع "أرمادا" لون أسود.
بتاريخ 4-3- 2021 ونتيجة التحريات والمتابعة، تمكّن عناصر المفرزة المذكورة بالتنسيق مع مفرزة بيت الدين القضائية من توقيفهما، وهما:
ح. س. (مواليد عام 1988، لبناني)
ش. ش. (مواليد عام 1988، سوري)
وقد اعترفا بما نُسِب إليهما لجهة سرقة المواد الغذائية بطريقة احتيالية، وقيامهما بتواريخٍ سابقة بتهريب أشخاص من الجنسية السورية من وإلى لبنان بطريقة غير شرعية.
لذلك تعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتَيهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن - الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابع
الأكثر قراءة
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:39 | 2021-03-09
09/03/2021 05:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
22:37 | 2021-03-09
09/03/2021 10:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار...ثمرة فجل بوزن 4.4 كلغ! (صورة)
Lebanon 24
في عكار...ثمرة فجل بوزن 4.4 كلغ! (صورة)
19:34 | 2021-03-09
09/03/2021 07:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)
10:54 | 2021-03-10
10/03/2021 10:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حاجز في رحبة وتوقيف المارّة .. إليكم السبب
Lebanon 24
حاجز في رحبة وتوقيف المارّة .. إليكم السبب
20:39 | 2021-03-09
09/03/2021 08:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:42 | 2021-03-10
الحريري استقبل نقيبة الممرضات: سنبذل كل الجهود لتسهيل عملكم
16:23 | 2021-03-10
فنجان القهوة صامد على الـ500 ليرة في طرابلس
16:21 | 2021-03-10
العسكريون المتقاعدون يتضامنون مع قائد الجيش (صور)
16:09 | 2021-03-10
قبلان في رسالة الاسراء والمعراج: ليتنازل المسؤولون في سبيل انقاذ وطنهم وشعبهم
16:03 | 2021-03-10
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف سارق سيارة
15:55 | 2021-03-10
مخيم البداوي... اشكال والقاء قنبلة
فيديو
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
09:00 | 2021-03-10
10/03/2021 17:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
23:00 | 2021-03-09
10/03/2021 17:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-09
10/03/2021 17:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact