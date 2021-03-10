هل وقعتم ضحية اعمالهما؟

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامةالبـــلاغ التالــــي:بناءً على توافر معلومات، ومن خلال تحقيق أجرته مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بملف سرقة مواد وسِلع غذائية بطريقة احتيالية قام بها شخصان عن طريق إيهام ضحاياهما الذين يعرضون هذه المواد على مواقع التواصل الاجتماعي بشرائها. وبعد تحديد مكان تسليم واستلام البضاعة التي يتم نقلها من سيّارة الضحية إلى بيك أب لون أزرق -استؤجر من قبل الفاعلين مع سائقه لهذه الغاية، جرى ضبطه- يلوذ المشتبه بهما بالفرار بطريقة احتيالية من دون دفع ثمن البضاعة، ثم يعمدان إلى بيعها لاحقاً من خلال نقلها على متن سيارة رباعية الدفع نوع "أرمادا" لون أسود.بتاريخ 4-3- 2021 ونتيجة التحريات والمتابعة، تمكّن عناصر المفرزة المذكورة بالتنسيق مع مفرزة بيت الدين القضائية من توقيفهما، وهما:ح. س. (مواليد عام 1988، لبناني)ش. ش. (مواليد عام 1988، سوري)وقد اعترفا بما نُسِب إليهما لجهة سرقة المواد الغذائية بطريقة احتيالية، وقيامهما بتواريخٍ سابقة بتهريب أشخاص من الجنسية السورية من وإلى لبنان بطريقة غير شرعية.لذلك تعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتَيهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن - الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.