مفاجأة لمحبي الشتاء.. منخفض جوي آتِ بهذا الموعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة صباحا، يتحول بدءا من الظهر الى غائم بسحب منخفضة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع تشكل ضباب على المرتفعات. تهطل الأمطار بغزارة بدءا من المساء مع برق ورعد ورياح شديدة خصوصا شمال البلاد والتي تقارب سرعتها ال 90 كم/س، يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3,5 متر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خلال الليل، ويحذر من سرعة الرياح التي قد تؤدي الى اقتلاع الأشجار واللوحات الإعلانية.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: كتل هوائية دافئة نسبيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ويتأثر تدريجياً بدءاً من صباح يوم الخميس بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستقر تدريجيا بدءا من صباح الجمعة.

- ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم اجمالا بسحب مرتفعة وارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، مع انتشار طبقات مت الغبار في الأجواء تؤدي الى انخفاض في الرؤية أحيانا، كما تنشط الرياح بدءا من بعد الظهر خصوصا شمال البلاد، وتشتد ليلا لتصل لحدود 70 كم/س.

الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة صباحا يتحول بدءا من الظهر الى غائم بسحب منخفضة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع تشكل ضباب على المرتفعات، وتهطل الأمطار بغزارة بدءا من المساء مع برق ورعد ورياح شديدة خصوصا شمال البلاد والتي تقارب سرعتها ال 90 كم/س يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3,5 متر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خلال الليل، ونحذر من سرعة الرياح التي قد تؤدي الى اقتلاع الأشجار واللوحات الإعلانية.

الجمعة: غائم جزئيا وانخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خصوصا جنوب البلاد، ويبدأ الطقس بالتحسن بدءا من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم.

السبت: قليل الغيوم اجمالا وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.

- الحرارة على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 9 الى 19 درجة، في الداخل من 9 الى 21 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 15 و35 كم/س، تقارب سرعتها ليلا ال 70 كم/س خصوصا شمال البلاد.

- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و65%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج يتحول ليلا الى مائج. حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,57

- ساعة غروب الشمس: 17,41