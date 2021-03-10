الفرزلي "يضرب" من جديد: هذا ما قاله (صورة)

بعد اطلالته الانفعالية الاخيرة على شاشة التلفزيون، ها هو نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي "يضرب" وبقوة هذه المرة.

ففي معرض رده على احد التعليقات على ما نشره على "تويتر" استخدم الفرزلي للرد على المعلق تعبير "تلحس طيزي". لكنه عاد وحذفه بعد بعض الوقت.

فعلا انه عصر الانحطاط بكل معنى الكلمة.

ولاحقاً اصدر الفرزلي البيان الاتي:

"تقوم بعض الحسابات الوهمية على موقع "تويتر" والتي تحمل اسم نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بنشر التعليقات والتغريدات غير اللائقة والمنافية للآداب العامة وآداب التواصل.

يهم نائب رئيس المجلس التوضيح انه لا يملك اي حسابات خارج حسابه الخاص والرسمي وأن كل كلام يصدر عن هذه الحسابات الوهمية غير مسؤول عنه وهو فقط معني بالكلام الذي يصدر عن حسابه الخاص".