محاضر ضبط في حق محطات وملاحم ومسالخ في صور

قام فريق من مراقبي وزارة الاقتصاد، بمؤازرة دورية تابعة لأمن الدولة من مكتب صور، بجولة تفتيش على محطات الوقود والملاحم والمسالخ في عدد من قرى القضاء وبلداته، حيث سطرت محاضر ضبط في حق عدد من المحطات التي تحتكر الوقود، وفي حق بعض الملاحم والمسالخ خصوصا تلك التي تستفيد من اللحوم والمواشي المدعومة.