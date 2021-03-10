وهاب: تجربة دولة قطر فريدة

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "تجربة دولة قطر فريدة بإمتياز فهي برأسين الرأس الأول تمثله الجزيرة وهو الجزء الأقوى ويديره تنظيم الإخوان المنافقين وهو يمعن بالفتن في الأمة. والجزء الثاني هو الصندوق ويديره تميم في الإستثمارات مع بعض الدفع للفتن على إمتداد الوطن العربي".