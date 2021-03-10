شامل روكز: اتخوف من اغتيال كبير

اعتبر النائب شامل روكز في حديث تلفزيوني ان: " قائد الجيش تأخر باعلاء الصوت وصرخته صحيحة وليست موضوع ترشّح للرئاسة"

كما عبر عن تخوفه من اغتيال كبير.