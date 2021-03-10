لبنان

شامل روكز: اتخوف من اغتيال كبير

Lebanon 24
10-03-2021 | 13:02
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اعتبر النائب شامل روكز في حديث تلفزيوني ان: " قائد الجيش تأخر باعلاء الصوت وصرخته صحيحة وليست موضوع ترشّح للرئاسة"
 
كما عبر عن تخوفه من اغتيال كبير.
 
 
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شامل روكز

قائد الجيش

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