تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية

تشهد اجواء منطقة عاليه والجبل تحليقا كثيفا للطيران الحربي الإسرائيلي وعلى علو متوسط وبصورة متواصلة.



كما حلق الطيران المعادي وعلى علو متوسط في اجواء المتن واعالي كسروان والبقاع الغربي وراشيا وصيدا والجنوب.

