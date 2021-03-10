لبنان

المحكمة الخاصة بلبنان: جلسة تمهيدية سادسة في قضية عياش في 24 الحالي

Lebanon 24
10-03-2021 | 13:31
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يعقد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، جلسة تمهيدية سادسة في قضية عياش STL-18-10، بتاريخ 24 آذار الحالي، تهدف الجلسة إلى استعراض وضع ملف القضية وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادل لوجهات النظر بين الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.

وأكد بيان صادر عن المحكمة أنه في قرار تحديد الجدول الزمني الذي صدر اليوم، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية أن الجلسة ستبدأ العاشرة صباحا بتوقيت وسط أوروبا. وستكون الجلسة علنية غير أن القاضي قد يقرر في أثنائها أن يحولها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية. وستعقد الجلسة التمهيدية في قاعة المحكمة، بمشاركة عن بعد عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. و ستعرض وقائع الجلسة على الموقع الإلكتروني للمحكمة بتأخير مدته 30 دقيقة، وباللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.

وقد عقدت خمس جلسات تمهيدية حتى الآن في إطار الإجراءات التمهيدية في قضية عياش، أولها في 22 تموز 2020، وآخرها في 3 شباط 2021 ووفقا للمادة 94 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة، يدعو قاضي الإجراءات التمهيدية إلى عقد جلسة تمهيدية في خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع من تاريخ أول مثول للمتهم - أو ما يعادله في الإجراءات الغيابية، ويتزامن ذلك مع تعيين محاميين لتمثيل المتهم بعد صدور قرار غرفة الدرجة الأولى الشروع في محاكمة بغياب المتهم. ويدعو قاضي الإجراءات التمهيدية أيضا إلى عقد جلسة تمهيدية في غضون ثمانية أسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة السابقة، في خلال الإجراءات التمهيدية، إلى أن تصبح القضية جاهزة لمرحلة المحاكمة.

وأكد البيان أن الحصول على بطاقة اعتماد إلزامي لجميع الإعلاميين الراغبين في تغطية وقائع الجلسة، مع ضرورة ملء استمارة الاعتماد قبل الساعة 17,30 (بتوقيت أوروبا الوسطى) من يوم الأربعاء 17 آذار/مارس 2021. ونظرا إلى جائحة كوفيد-19 وتماشيا مع التوجيهات الوطنية في هولندا، لن يسمح إلا لعدد محدود من الإعلاميين بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام في المحكمة. وستتاح المقاعد حسب أولوية الوصول. ويمكن للإعلاميين الذين يتعذر عليهم الحضور متابعة الإجراءات من خلال مشاهدة البث على الموقع الإلكتروني للمحكمة بتأخير مدته 30 دقيقة.
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