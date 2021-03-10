لبنان

غجر بحث وشيا في مختلف القطاعات

Lebanon 24
10-03-2021 | 13:42
A-
A+
Doc-P-801666-637509806436369008.jpg
Doc-P-801666-637509806436369008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ‏استقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، وتم التطرق الى مختلف القطاعات في وزارة الطاقة والمياه.

مواضيع ذات صلة
مياه لبنان الجنوبي: اقفال مكاتب دائرة النبطية بعد تزايد اعداد المصابين بالفيروس
lebanon 24
10/03/2021 17:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديد اوقات سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان
lebanon 24
10/03/2021 17:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كافة الطرقات سالكة ولا تحركات تذكر في اي منطقة لبنانية
lebanon 24
10/03/2021 17:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة الخاصة بلبنان: جلسة تمهيدية سادسة في قضية عياش في 24 الحالي
lebanon 24
10/03/2021 17:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

ريمون غجر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:42 | 2021-03-10
16:23 | 2021-03-10
16:21 | 2021-03-10
16:09 | 2021-03-10
16:03 | 2021-03-10
15:55 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website