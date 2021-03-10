لبنان

بعد الأنباء عن "سرقة" كرسي البابا في العراق.. الشركة المنظّمة تكشف الحقيقة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-03-2021 | 13:52
A-
A+
Doc-P-801670-637509811315734565.jpg
Doc-P-801670-637509811315734565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الشركة المنظّمة للزيارة التي قام بها البابا فرنسيس إلى العراق، حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخراً عن سرقة مزعومة للكرسي الذي جلس عليه البابا فرنسيس خلال لقاء الأديان الذي أقيم في مدينة أور التاريخية يوم السبت الماضي. 

وكانت انتشرت يوم أمس أخبار مفادها أنّ الشركة المنظّمة للزيارة وهي "شركة لبنانية" بحسب ما زعمت هذه الأخبار، قامت بسرقة الكرسي الذي جلس عليه البابا وقامت بتهريبه إلى خارج العراق، لكنّ مسؤولة كبيرة في الشركة نفت عبر "لبنان 24" هذه الأنباء. 

وأوضحت لارا القبوط، المديرة العامّة لشركة "خلف الأضواء للدعاية والإعلان وتنظيم المعارض والمؤتمرات" (BackStage Creative Solution) أنّ هذه الإشاعات مصدرها أحد الأشخاص الذين يحملون صفة معنوية في منطقة الناصرية كان طلب من الشركة الحصول على الكرسي لأسباب قد تكون تجارية أو ربحية". 

وأضافت أنّ "الشركة بالطبع رفضت ذلك، فالكرسي هو ملك للشركة وهناك اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية لتقديم الكرسي لها كهدية من الشركة بعد الزيارة لما تحمله من رمزية وقيمة معنوية، ولهذا السبب تمّ نقل الكرسي من مكان اللقاء تحت حماية قوات الأمن العراقية".  

وفي سياق متّصل، أوضحت القبوط أنّ "الشركة وعلى عكس ما تمّ تداوله ليست لبنانية بل هي شركة عراقية ومسجّلة في العراق، ولكن لها فرعٌ في لبنان، كما أنّ مديرتها العامة (لارا القبوط) ومدير المشاريع فيها لبنانيان". 

وكان رئيس حزب "الوطن" العراقي، مشعان الجبوري، قد تحدّث في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أمس الثلاثاء، عن وجود أخبار عن "سرقة كرسي البابا"، لكنّه عاد ونشر تغريدة اليوم أوضح فيها حقيقة الأمر. 
 
وكتب: "نقل لي صديق عن الشركة التي نظمت استقبال الحبر الأعظم أن "الكرسي" الذي جلس عليه البابا خلال إقامة قداس صلاة الأديان في أور التاريخية ملكها  ونقلته إلى مكان آمن وستقدمه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتتصرف به مثلما تريد حيث أصبحت له قيمة معنوية ورمزية خاصة".  
 
 
 
 

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:42 | 2021-03-10
16:23 | 2021-03-10
16:21 | 2021-03-10
16:09 | 2021-03-10
16:03 | 2021-03-10
15:55 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website