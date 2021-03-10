بعد الأنباء عن "سرقة" كرسي البابا في العراق.. الشركة المنظّمة تكشف الحقيقة

نقل لي صديق عن الشركة اللبنانية التي نظمت استقبال الحبر الاعظم ان "الكرسي" الذي جلس عليه البابا خلال اقامة قداس صلاة الاديان في اور التاريخية ملكها ونقلته الى مكان امن وستقدمه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتتصرف به مثلما تريد حيث اصبحت له قيمة معنوية ورمزية خاصة
— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) March 10, 2021
نقل لي صديق عن الشركة اللبنانية التي نظمت استقبال الحبر الاعظم ان "الكرسي" الذي جلس عليه البابا خلال اقامة قداس صلاة الاديان في اور التاريخية ملكها ونقلته الى مكان امن وستقدمه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتتصرف به مثلما تريد حيث اصبحت له قيمة معنوية ورمزية خاصة