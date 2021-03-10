بعد الأنباء عن "سرقة" كرسي البابا في العراق.. الشركة المنظّمة تكشف الحقيقة

كشفت الشركة المنظّمة للزيارة التي قام بها البابا فرنسيس إلى العراق، حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخراً عن سرقة مزعومة للكرسي الذي جلس عليه البابا فرنسيس خلال لقاء الأديان الذي أقيم في مدينة أور التاريخية يوم السبت الماضي.وكانت انتشرت يوم أمس أخبار مفادها أنّ الشركة المنظّمة للزيارة وهي "شركة لبنانية" بحسب ما زعمت هذه الأخبار، قامت بسرقة الكرسي الذي جلس عليه البابا وقامت بتهريبه إلى خارج العراق، لكنّ مسؤولة كبيرة في الشركة نفت عبر "لبنان 24" هذه الأنباء.وأوضحت لارا القبوط، المديرة العامّة لشركة "خلف الأضواء للدعاية والإعلان وتنظيم المعارض والمؤتمرات" (BackStage Creative Solution) أنّ هذه الإشاعات مصدرها أحد الأشخاص الذين يحملون صفة معنوية في منطقة الناصرية كان طلب من الشركة الحصول على الكرسي لأسباب قد تكون تجارية أو ربحية".وأضافت أنّ "الشركة بالطبع رفضت ذلك، فالكرسي هو ملك للشركة وهناك اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية لتقديم الكرسي لها كهدية من الشركة بعد الزيارة لما تحمله من رمزية وقيمة معنوية، ولهذا السبب تمّ نقل الكرسي من مكان اللقاء تحت حماية قوات الأمن العراقية".وفي سياق متّصل، أوضحت القبوط أنّ "الشركة وعلى عكس ما تمّ تداوله ليست لبنانية بل هي شركة عراقية ومسجّلة في العراق، ولكن لها فرعٌ في لبنان، كما أنّ مديرتها العامة (لارا القبوط) ومدير المشاريع فيها لبنانيان".وكان رئيس حزب "الوطن" العراقي، مشعان الجبوري، قد تحدّث في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أمس الثلاثاء، عن وجود أخبار عن "سرقة كرسي البابا"، لكنّه عاد ونشر تغريدة اليوم أوضح فيها حقيقة الأمر.