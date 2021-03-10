24
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
30 حالة إيجابية في رحلات إضافية وصلت الى بيروت
Lebanon 24
10-03-2021
|
13:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 6 و7 و8 آذار، وأظهرت النتائج وجود ثلاثين (30) حالة إيجابية.
وجاء استكمال نتائج 6/3/2021 كالتالي:
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
وجاءت نتائج 7/3/2021 كالتالي:
" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
" رحلة أورلي : شركة TO رقم 3338 (جميعها سلبية)
" رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)
" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 8/3/2021 كالتالي:
" رحلة الدمام : شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
تابع
الأكثر قراءة
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:39 | 2021-03-09
09/03/2021 05:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
22:37 | 2021-03-09
09/03/2021 10:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار...ثمرة فجل بوزن 4.4 كلغ! (صورة)
Lebanon 24
في عكار...ثمرة فجل بوزن 4.4 كلغ! (صورة)
19:34 | 2021-03-09
09/03/2021 07:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)
10:54 | 2021-03-10
10/03/2021 10:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حاجز في رحبة وتوقيف المارّة .. إليكم السبب
Lebanon 24
حاجز في رحبة وتوقيف المارّة .. إليكم السبب
20:39 | 2021-03-09
09/03/2021 08:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:42 | 2021-03-10
الحريري استقبل نقيبة الممرضات: سنبذل كل الجهود لتسهيل عملكم
16:23 | 2021-03-10
فنجان القهوة صامد على الـ500 ليرة في طرابلس
16:21 | 2021-03-10
العسكريون المتقاعدون يتضامنون مع قائد الجيش (صور)
16:09 | 2021-03-10
قبلان في رسالة الاسراء والمعراج: ليتنازل المسؤولون في سبيل انقاذ وطنهم وشعبهم
16:03 | 2021-03-10
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف سارق سيارة
15:55 | 2021-03-10
مخيم البداوي... اشكال والقاء قنبلة
فيديو
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
09:00 | 2021-03-10
10/03/2021 17:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
23:00 | 2021-03-09
10/03/2021 17:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-09
10/03/2021 17:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact